Эрдоган пригласил Запад в Карабах громкое выступление
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров рассказал о своем визите в Азербайджан.
«Мы прибыли в Баку утром. Через несколько часов мы с моим братом Алиевым, президентом Азербайджана, отправились в освобожденный город Шуша.
Вместе с членами нашей команды – и с кем мы приехали из Брюсселя, и с теми, кто приехал прямо в Азербайджан, отправились в Шушу. У меня появилась возможность воочию увидеть разрушения, боль и последствия оккупации и войны.
Мы увидели, что за время длившейся около 30 лет оккупации в Карабахе и на других оккупированных азербайджанских землях не то чтобы не было забито ни одного гвоздя, но и существующее наследие подверглось жесточайшему уничтожению. Мы увидели, как все вокруг было разрушено и сожжено.
И вместе с тем я говорю миру, и прежде всего Западу: «Приезжайте, пожалуйста, посмотрите Карабах». Минской группе необходимо снова и снова посетить эти места. Посмотрите, кто и что сделал за 30 лет.
Я проникся гордостью к нашей стране, увидев то, что за короткий период, в 5-6 месяцев сумели сделать в сложных географических условиях компании, большинство которых турецкие. Я верю, что самое позднее в течение года этот регион, где восстанавливается городская и промышленная инфраструктура, обретет свое новое лицо. Я увидел в господине Алиеве эту решимость и эту веру.
В среду я также посетил парламент Азербайджана. Переживая как бы заново в ходе этой поездки радость победы, мы еще раз объявили всему миру, что будем рядом с Азербайджаном.
Значимость Карабаха для региона станет ясной в ближайшие годы. Больше всех пользы от восстановления мира и стабильности в регионе получит Армения.
В тот же день мы встретились с нашими солдатами, проходящими службу в этом районе... Надеюсь, этот процесс станет началом новой эры на Кавказе».