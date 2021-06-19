«Мы прибыли в Баку утром. Через несколько часов мы с моим братом Алиевым, президентом Азербайджана, отправились в освобожденный город Шуша.

Вместе с членами нашей команды – и с кем мы приехали из Брюсселя, и с теми, кто приехал прямо в Азербайджан, отправились в Шушу. У меня появилась возможность воочию увидеть разрушения, боль и последствия оккупации и войны.

Мы увидели, что за время длившейся около 30 лет оккупации в Карабахе и на других оккупированных азербайджанских землях не то чтобы не было забито ни одного гвоздя, но и существующее наследие подверглось жесточайшему уничтожению. Мы увидели, как все вокруг было разрушено и сожжено.

И вместе с тем я говорю миру, и прежде всего Западу: «Приезжайте, пожалуйста, посмотрите Карабах». Минской группе необходимо снова и снова посетить эти места. Посмотрите, кто и что сделал за 30 лет.

Я проникся гордостью к нашей стране, увидев то, что за короткий период, в 5-6 месяцев сумели сделать в сложных географических условиях компании, большинство которых турецкие. Я верю, что самое позднее в течение года этот регион, где восстанавливается городская и промышленная инфраструктура, обретет свое новое лицо. Я увидел в господине Алиеве эту решимость и эту веру.