Командующий Сухопутными войсками Пакистана: «Освобождение Карабаха - грандиозное событие для каждого мусульманина»

«Считаю это грандиозным событием для каждого мусульманина и каждого пакистанца. Несмотря на предвзятость в отношении Вашей страны, Вы восстановили территориальную целостность. От всей души поздравляю Вас ». Как сообщает АзерТаАдж, об этом командующий Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генерал армии Гамар Джавед Баджва сказал в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Хотелось бы отметить, что в 1993 году один из моих друзей приехал в Азербайджан и был крайне огорчен. В минувшем году он приехал сюда и был восхищен, сказал, что под руководством Вашего отца, являющегося выдающейся личностью, и Вашим руководством Азербайджан в последние 30 лет получил развитие. Он отметил, что высоко оценивает это.

Одним из наших общих партнеров с Азербайджаном является Турция. Равно, как Вы говорите «одна нация - два государства», Турция очень близка и нам. Самые близкие связи в мире у нас с Турцией. Тесные связи между всеми тремя странами открывают безграничные возможности для нашего сотрудничества. Есть много возможностей, которые мы можем рассмотреть в Азербайджане, наши предприниматели могут приехать сюда», - говорит с уверенностью генерал Баджва.