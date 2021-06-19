Беспилотники атаковали американскую зону аэропорта Багдада
Часть багдадского международного аэропорта, где расквартированы американские войска, атакована в понедельник вечером при помощи беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
О последствиях этих ударов информации пока не поступало. Подробности случившегося выясняются.
В Вашингтоне считают, что за нападениями стоит ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранская группировка "Катаиб Хезболлах", которая неоднократно угрожала нанесением ударов по расположениям войск США в Ираке, если они не покинут арабскую страну в соответствии с принятой парламентом арабской республики резолюцией. Она была одобрена законодателями после гибели в январе 2020 года при ударе ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.