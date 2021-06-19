Нарышкин заявил, что советская разведка знала точную дату нападения Германии на СССР

«Сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из резидентур. С июля 1940 по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений», – отметил Нарышкин в своей статье для журнала «Национальная оборона», передает ТАСС.

Сведения о точной дате нападения Германии на Советский Союз поступили от разведки из Финляндии за 11 дней до вторжения, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в своей статье «В войну разведка вступила первой» к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной.

Директор СВР указал, что, согласно донесениям резидента разведки в Финляндии от 11 июня 1941 года, была названа точная дата начала вторжения. «Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне и прямо указан срок вторжения», – пояснил глава СВР.

Он напомнил, что, кроме подготовки плана «Барбаросса» для вторжения в СССР, по личному указанию Гитлера разработали многоэтапную операцию «по сокрытию истинных действий по подготовке агрессии». План утвердили в феврале 1941 года, после его неоднократно дополняли.

«График мероприятий постоянно корректировался по мере уточнения даты нападения. Вермахт, министерство пропаганды, МИД, разведывательные и контрразведывательные службы Германии в тесном взаимодействии вплоть до последнего дня перед нападением на СССР проводили мероприятия по дезинформации, стратегической и оперативной маскировке. По этим причинам в сводках советских загранпредставительств появилось такое многообразие дат предполагаемого нападения», – указал Нарышкин.