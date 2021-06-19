На Евро-2020 завершились матчи в группе «B». В Копенгагене сборная Дании разгромила Россию со счетом 4:1 и, несмотря на два поражения в первых играх, заняла 2-е место.

На 38-й минуте Миккель Дамсгаард ударом из-за пределов штрафной площади открыл счет в матче. Юссуф Поульсен на 59-й минуте воспользовался грубейшей ошибкой Романа Зобнина и сделал счет 2:0.

Россия сократила разрыв на 70-й минуте, когда после фола против Александра Соболева Артем Дзюба реализовал пенальти.

После этого датчане устроили штурм российских ворот, и Андреас Кристенсен на 79-й минуте сделал счет 3:1. А точку в матче на 82-й минуте поставил Йоаким Меле.

В параллельной игре в Санкт-Петербурге Бельгия обыграла Финляндию со счетом 2:0. На 74-й минуте автогол записан на голкипера финнов Лукаша Градецки. А на 81-й минуте Ромелу Лукаку упрочил преимущество лидеров группы.

Итоговое турнирное положение

1.Бельгия – 9 очков, разница мячей 7-1 (3 матча)

2.Дания – 3, 5-4 (3)

3.Финляндия – 3, 1-3 (3)

4.Россия – 3, 2-7 (3).

Сборная Бельгии заняла 1-е место и 27 июня сыграет в Севилье с одной из команд, занявших третьи места.

Дания благодаря лучшей разности мячей в матчах с Финляндией и Россией заняла 2-е место. 26 июня в Амстердаме датчане встретятся с Уэльсом. Победитель этого матча приедет на четвертьфинал в Баку (3 июля). Также в Азербайджан может пожаловать сборная Нидерландов, если в 1/8 финала одолеет одну из третьих команд.

Финляндия заняла 3-е место, но шансов пробиться в плей-офф крайне мало.

Также после завершения сегодняшних матчей стало известно, что сборная Швейцарии также вышла в плей-офф. Швейцарцы с 4 очками заняли 3-е место в группе «А» и уже точно будут среди четырех лучших команд, ставших третьими.

Швейцария в 1/8 финала может сыграть либо с Бельгией, либо с победителями групп «E» (Швеция, Словакия, Испания, Польша) или «F» (Франция, Германия, Португалия, Венгрия).