В Ереване все спокойно
Ситуация в столице Армении Ереване после внеочередных парламентских выборов спокойная, работают магазины, кафе и рестораны, передает РИА Новости.
Город патрулируют штатные наряды полиции. Усилений со стороны сотрудников МВД нет. Муниципальный транспорт продолжает работу, открыты дороги общественного пользования, за исключением участка, где шел митинг сторонников Пашиняна, отмечает агентство.
Обстановка спокойная и у государственных зданий, таких как здание парламента, МВД, прокуратуры и других структур.
В понедельник вечером в центре Еревана прошел митинг сторонников и.о. премьера Никола Пашиняна, на котором выступил сам политик и его сторонники. Мероприятие длилось два часа и прошло без происшествий.