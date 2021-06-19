Ученые назвали группу людей с самым высоким уровнем антител

Наиболее высокий уровень антител образуется у людей, которые сначала переболели CОVID-19, затем вакцинировались. Об этом говорится в сообщении кандидата биологических наук, младшего научного сотрудника лаборатории ферментов репарации Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук Анны Тимофеевой.

По ее словам, с января по апрель большая часть сотрудников института вакцинировалась от коронавируса препаратом «Спутник V». В мае их кровь взяли на анализ на антитела к коронавирусу, пишет РБК. Всех сотрудников, проходящих исследование, разделили на четыре группы:

1. Переболевшие COVID-19, а затем вакцинированные

2. Не болевшие, прошедшие вакцинацию

3. Переболевшие COVID-19, но не вакцинированные

4. Не вакцинированные и не болевшие (среди них могут быть переболевшие бессимптомно).

В итоге у людей из первой группы (переболевшие COVID-19, а затем получившие вакцину) количество антител к вирусу оказалось самым высоким. «Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ», — поясняет Тимофеева.

У людей из второй группы, то есть не болевших, но прошедших вакцинацию, уровень антител оказался выше, чем у тех, кто перенес болезнь, но не получил вакцину. Комментируя эту закономерность, Тимофеева отмечает, что среди последних есть те, у кого болезнь протекала в легкой или средней форме. Она напомнила, что в литературе есть данные о том, что у людей с более тяжелым течением болезни образуется больше антител, уровень которых снижается медленнее.

«Добиться их [антител] высокого титра (в случае, если COVID-19 был бессимптомным или легким) можно вакцинацией (то есть перейти из группы 3 в группу 1). Перенесенный ранее COVID-19 не исключает возможность вакцинации и обеспечит более мощный иммунный ответ — следовательно, и более высокий титр защитных антител», — заключила российский ученый.