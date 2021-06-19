Экс-президент США Дональд Трамп в начале пандемии коронавирусной инфекции думал отправить заразившихся за границей американцев на военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе, где находится и тюрьма для террористов. Об этом передаёт издание Washington Post.

Согласно информации газеты, в первые дни пандемии, когда официальные лица Белого дома обдумывали, нужно ли вернуть инфицированных граждан Америки на родину для лечения, Трамп предложил данный вариант.

«Разве у нас нет собственного острова?.. А как насчет Гуантанамо?» — поинтересовался политик.

Отмечается, что его помощники были удивлены подобной идее. Когда Трамп снова заговорил об этом, они отвергли ее, опасаясь негативной реакции на то, что американские туристы будут проходить карантин на той же базе, где содержатся подозреваемые в международном терроризме, отмечает РИА Новости.

Газета уточнила, что материал был подготовлен по книге журналистов издания Ясмины Абуталеб и Дамиана Палетты «Кошмарный сценарий: реакция администрации Трампа на пандемию, которая изменила историю».