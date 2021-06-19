Пашинян обратился к прежним властям: добровольно верните награбленное

Те, кто присвоил государственное и народное имущество, должны будут вернуть его на благо Армении. С таким предложением и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к представителям прежней власти.

"Правовой процесс по возвращению незаконного имущества в казну уже начат и будет неуклонно действовать. Люди, у которых есть подобные затруднения с законом, могут провести переговоры о добровольном возвращении награбленного. Призываю их уже сегодня не терять такую возможность", - цитирует Sputnik Армения Пашиняна.

По его словам, эти средства будут служить социально-экономическому развитию Армении в столь сложное время.

Армянское законодательство по экспроприации незаконно нажитого имущества было принято в 2020 году и начало действовать с 2021 года.