Десятки тысяч людей попросили оставить самого богатого человека планеты в космосе
Более 56 тысяч человек подписали петицию с призывом не пускать основателя Amazon, богатейшего человека в мире Джеффа Безоса назад на Землю после того, как он отправится в космос через месяц, сообщает Insider.
Издание напоминает, что 7 июня основатель космической компании Blue Origin заявил, что 20 июля он отправится в 11-минутный полёт на корабле New Shepard. Это будет первый пилотируемый полёт для этой компании. Кроме Безоса, в капсуле будут находиться его брат и победитель онлайн-аукциона, который приобрёл билет за $28 млн.
Спустя три дня на сайте Change.org появились две петиции с требованием не пускать миллиардера обратно — всего за 10 дней их поддержали тысячи сторонников и сделали самыми популярными инициативами. В описании категорически заявлено, что «миллиардеров не должно существовать… ни на Земле, ни в космосе», но если они решат отправиться в космос, им следует остаться там. В комментариях некоторые подписавшиеся объясняют, почему согласны с таким подходом. По их словам, «пропуск на Землю — это привилегия, а не право», а «Земле не нужны такие люди, как Джефф, Билл [Гейтс], Илон [Маск] и другие похожие миллиардеры».
Другую петицию против возвращения Джеффа Безоса подписало 19 тыс. человек, и она продолжает привлекать сторонников, отмечает Insider.