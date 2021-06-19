Десятки тысяч людей попросили оставить самого богатого человека планеты в космосе

Более 56 тысяч человек подписали петицию с призывом не пускать основателя Amazon, богатейшего человека в мире Джеффа Безоса назад на Землю после того, как он отправится в космос через месяц, сообщает Insider.

Издание напоминает, что 7 июня основатель космической компании Blue Origin заявил, что 20 июля он отправится в 11-минутный полёт на корабле New Shepard. Это будет первый пилотируемый полёт для этой компании. Кроме Безоса, в капсуле будут находиться его брат и победитель онлайн-аукциона, который приобрёл билет за $28 млн.