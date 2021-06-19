В Китае ввели уже более миллиарда доз вакцины от ковида

Китай в эти выходные преодолел отметку в миллиард сделанных прививок от коронавируса, сообщает немецкий телеканал N-TV. По данным национальной комиссии здравоохранения Китая, в субботу гражданам страны было сделано более 20 млн уколов вакцины. Таким образом, общее число привитых превысило 1 млрд.

Дойче велле пишет, что в Китае идет общенациональная прививочная кампания, которая охватывает всех жителей страны старше 18 лет. Китайские власти стремятся полностью вакцинировать 40 процентов граждан страны с населением в 1,4 миллиарда человек к концу июня..

Жителям в Китае предлагают препараты местного производства, включая вакцины Sinopharm и Sinovac. Обе вакцины требуют введения двух доз с определенным интервалом.