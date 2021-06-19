За минувшую пятницу бойцы «Талибана» захватили семь районов в пяти провинциях, сообщает немецкая газета Bild.

Таким образом, талибы впервые с 2001 года контролируют больше районов, чем официальное правительство Афганистана: согласно данным экспертов, сейчас под контролем «Талибана» находится 107 районов, в то время как правительство полностью контролирует 92 района. Остальные 199 районов оспариваются правительственными войсками и силами талибов.

Согласно данным Фонда по защите демократий (FDD) под властью «Талибана» сейчас живёт 6 млн афганцев. Ещё 15 млн человек живёт в регионах, где ведутся боевые действия.

Из-за катастрофического положения дел в стране в минувшую субботу президент Афганистана Ашраф Гани сменил министра внутренних дел и министра обороны, сообщает издание.