Ни у кого, кроме кочаряновского блока «Армения», не вызывают сомнений результаты парламентских выборов. Но, по мнению оппозиции, «они вступают в резкое противоречие с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние 8 месяцев, с результатами опросов общественного мнения, в том числе международных, и, наконец, со здравым смыслом», говорится в официальном заявлении блока. Дескать, многочисленные признаки кризиса доверия в Армении «указывали на наличие совсем других общественных настроений».

Нельзя сказать, что в сказанном нет правды. Армения действительно переживает глубокий кризис доверия, в том числе кризис веры в собственные силы, естественный на фоне оглушительного военного поражения. И политикам, несущим ответственность за ту ситуация, в которой оказалась страна, отказывают в доверии в первую очередь. Казалось бы, Пашинян в этом отношении находится в самом уязвимом положении, но, к его счастью, есть ведь и позавчерашние виновники – экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, бывший глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян. На их фоне несложно выглядеть более выгодной перспективой, даже имея за плечами проигранную войну, тем более что все они с войной, на ее предыдущих этапах, тесно связаны, а нынче настроены на реванш, в который большинство армян просто не верит.

Среди характеристик Пашиняна, которые встречались в комментариях по результатам этих выборов, была и такая: Черчилль наоборот. Легендарный британский премьер сделал все для победы своей страны во второй мировой войне, но проиграл на парламентских выборах. Никол Пашинян, наоборот, войну проиграл, а выборы выиграл. Причем выиграл с очень убедительным результатом. Его, конечно, не сравнить с победой в 2018 году, когда на фоне «бархатной революции» лидер протеста получил 70% голосов, но почти 54% сейчас, с учетом тяжелейшей обстановки, это выдающийся результат.

Пашиняну надо отдать должное, после военного поражения он не утратил контроль за ситуацией, полностью владел политической инициативой, и досрочные выборы закрепили его положение лидера страны. Как это нередко бывает, не так прекрасен политик, как убедительно нехороши его оппоненты.