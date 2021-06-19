Россия перестала понимать Армению или сдает ее? момент истины
Ни у кого, кроме кочаряновского блока «Армения», не вызывают сомнений результаты парламентских выборов. Но, по мнению оппозиции, «они вступают в резкое противоречие с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние 8 месяцев, с результатами опросов общественного мнения, в том числе международных, и, наконец, со здравым смыслом», говорится в официальном заявлении блока. Дескать, многочисленные признаки кризиса доверия в Армении «указывали на наличие совсем других общественных настроений».
Нельзя сказать, что в сказанном нет правды. Армения действительно переживает глубокий кризис доверия, в том числе кризис веры в собственные силы, естественный на фоне оглушительного военного поражения. И политикам, несущим ответственность за ту ситуация, в которой оказалась страна, отказывают в доверии в первую очередь. Казалось бы, Пашинян в этом отношении находится в самом уязвимом положении, но, к его счастью, есть ведь и позавчерашние виновники – экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, бывший глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян. На их фоне несложно выглядеть более выгодной перспективой, даже имея за плечами проигранную войну, тем более что все они с войной, на ее предыдущих этапах, тесно связаны, а нынче настроены на реванш, в который большинство армян просто не верит.
Среди характеристик Пашиняна, которые встречались в комментариях по результатам этих выборов, была и такая: Черчилль наоборот. Легендарный британский премьер сделал все для победы своей страны во второй мировой войне, но проиграл на парламентских выборах. Никол Пашинян, наоборот, войну проиграл, а выборы выиграл. Причем выиграл с очень убедительным результатом. Его, конечно, не сравнить с победой в 2018 году, когда на фоне «бархатной революции» лидер протеста получил 70% голосов, но почти 54% сейчас, с учетом тяжелейшей обстановки, это выдающийся результат.
Пашиняну надо отдать должное, после военного поражения он не утратил контроль за ситуацией, полностью владел политической инициативой, и досрочные выборы закрепили его положение лидера страны. Как это нередко бывает, не так прекрасен политик, как убедительно нехороши его оппоненты.
То обстоятельство, что Россия откровенно делала ставку на оппонентов Пашиняна, пожалуй, сыграло ему только на руку. Липовые соцопросы от российских СМИ, показывающие лидерство оппозиционных сил, заказные митинги в исполнении «Газпром-Армении», дружный хор российских армян – активных деятелей кремлевской машины пропаганды, - все это настраивало на протестный лад даже тех, кто в самом Пашиняне давно разочаровался. Лидеру «Гражданского договора» удалось снова, как в 2018 году, включить в соотечественниках чувство гражданского достоинства. Все-таки события «бархатной революции» до сих пор воспринимаются армянами как большая победа народа, и в каком-то виде воспроизвести ее, бросив вызов старой коррумпированной элите, заручившейся российской поддержкой, стало для многих делом чести. И они выиграли. Для народа, находящегося в состоянии послевоенной фрустрации, это важный терапевтический момент.
Конечно, обстоятельства таковы, что Россия не теряет Пашиняна в качестве союзника, даже откровенно сыграв против него на выборах, как не потеряла Армению, не поддержав ее в 44-дневной войне. Но сам факт, что Москва в армянской внутриполитической игре сделала откровенно неудачную ставку, не может не обращать на себя внимания.
Либо в Кремле откровенно перестали понимать тонкости происходящего в Армении, причем настолько, что готовы поддерживать откровенных лузеров и в результате разделять с ними поражение, либо просто перестали придавать какое-то серьезное значение всему, что там происходит, исходя из высокомерной убежденности, что никуда эти армяне из сферы кремлевского влияния не денутся, а потому можно себе позволить любые политтехнологические эксперименты.
Даже неясно, какой из вариантов для Армении обиднее. Но цепь, которой страна прикована к России, и вправду настолько тяжела и коротка, что фантазии об уходе Армении в сторону Запада остаются фантазиями. Так что за нынешней победой армянского народа – новые неизбежные разочарования.