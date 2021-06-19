Президент Филиппин пригрозил отказывающимся вакцинироваться от COVID-19 задержанием

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил людей, которые отказываются делать прививки от коронавируса, что они могут быть задержаны. С таким заявлением филиппинский лидер выступил во время еженедельного брифинга, передает ТАСС.

"Не поймите меня неправильно, но в этой стране кризисная ситуация, чрезвычайное положение, - приводит во вторник его слова издание Inquirer. - Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину". "Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение", - добавил Дутерте.

Президент Филиппин ранее заявлял, что ищет подходящий закон, который позволит сажать в тюрьму нарушителей карантина. Он также грозил тюремными сроками тем, кто участвует в массовых мероприятиях. В начале июня Дутерте заявил о возможности предъявления обвинений в убийстве людям, которые осознают, что инфицированы коронавирусом, но пренебрегают правилами, заражая других, что приводит к смертельным исходам.