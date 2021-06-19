Главы МИД Австрии, Литвы и Румынии летят в Баку

Азербайджан посетят глава МИД Австрии Александр Шалленберг, глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Румынии.

В своей публикации в соцсети румынский министр подчеркнул необходимость поддержки Евросоюзом "восточных партнеров" в целях повышения устойчивости и партнерства в области безопасности.

"Поддержка ЕС "восточным партнерам" также выражается в более активном участии ЕС, в том числе в отношении затяжных конфликтов, в соответствии с поручением Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля. Вместе с министрами иностранных дел Шалленбергом и Ландсбергисом мы в период с 24 по 26 июня посетим страны Южного Кавказа (Азербайджан, Грузия, Армения)», - пишет Ауреску.