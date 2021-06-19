США призвали уважать результаты выборов в Армении

Госдеп США от лица своего официального представителя Неда Прайса поздравили народ Армении с прошедшими парламентскими выборами и призвали уважать их результаты после подтверждения. Соответствующее сообщение размещено на сайте Госдепартамента.

Вашингтон приветствовал общую положительную оценку миссии ОБСЕ/БДИПЧ, подчеркнув, что удовлетворен предварительными выводами. Тем не менее, Прайс указал и на озабоченность "в связи с интенсивной поляризацией и подстрекательской риторикой среди ключевых участников".

"Мы призываем армян всех политических убеждений уважать результаты этих выборов после их подтверждения, использовать законный процесс рассмотрения жалоб на выборы для решения проблем, вызывающих озабоченность, и избегать политических репрессий", - отмечается в сообщении.

Напомним, по итогам досрочных выборов 20 июня партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна победила с большим отрывом, набрав почти 54% голосов. Основной конкурент в лице блока "Айастан" получил 21,04%, тройку замыкает блок "Честь имею" с 5,23% голосов.