Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

При проведении свадеб и помолвок требуется придерживаться следующих правил:

- участие всех лиц старше 18 лет допускается только при наличии документа, подтверждающего полную вакцинацию против COVID-19 или иммунитет к коронавирусу (далее - ковид-паспорт). При наличии указанных документов использование масок гостями торжества не требуется;

- численность гостей может составлять 50-150 человек;

- в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 151 от 26 мая 2021 года, в сферах деятельности, к которым применяется требование наличия ковид-паспортов у сотрудников, включая временный персонал, 80 процентов работников обязаны иметь соответствующий документ (принимается также сертификат, свидетельствующий о приеме первой дозы вакцины до 1 августа 2021 года);

- обязательно ношение масок персоналом, за исключением музыкантов;

- проведение банкетов при участии менее 50 человек разрешается при условии соблюдения "Методических рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях общественного питания" (при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания). Участникам этих церемоний наличие ковид-паспорта не требуется;

- владельцы банкетных залов и подобных объектов обязаны разместить на портале icaze.e-gov.az информацию в о вместительности площадок для проведения торжественных мероприятий, сотрудниках, включая временный персонал, а также не позднее пяти рабочих дней сообщить о запланированном торжестве, времени начала и окончания банкета (не позднее 00:00 часов), численности приглашенных гостей;

- между владельцем банкетного зала и хозяином торжества должно быть подписано обязательство о совместной ответственности относительно соблюдения правил организации банкетов во время особого карантинного режима. В свою очередь владелец площадки обязан занести информацию о подписанном обязательстве в портал icaze.e-gov.az;

- мониторинг за соблюдением правил организации торжеств при участии от 50 до 150 человек поручен министерству внутренних дел, Агентству продовольственной безопасности и Государственной налоговой службе при министерстве экономике;

- при возникновении неполадок, связанных с работой портала icaze.e-gov.az, можно обращаться в службу поддержки "9108" Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики;

- празднества с числом участников более 150 запрещены до принятия следующего решения о смягчении карантина.

Следует отметить, что согласно Кодексу об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, за нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, физические лица будут оштрафованы от 200 до 400 манатов, должностные лица - от четырех тысяч до пяти тысяч манатов, либо, в зависимости от обстоятельств, предусмотрено административное задержание на срок до одного месяца с учетом личности виновного.

В отношении юрилица возможно применение штрафа в размере от 5000 до 11 000 манатов. При повторных нарушениях со стороны юридических лиц может быть принято решение о приостановлении деятельности площадок для проведения банкетов.