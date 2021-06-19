Россия возобновила авиасообщение с Турцией

Первый самолет с туристами из России после новости о возобновлении авиасообщения с Турцией прибыл в Анталью. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в аэропорту популярного курортного города, на первом лайнере из Москвы прилетели 132 пассажира. При этом всего в течение суток ожидается 44 рейса из 17 городов России, среди которых в том числе Казань, Самара, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

По словам главы рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза, во вторник, 22 июня, на курорт должны прилететь примерно десять тысяч россиян, а в последующие дни эта цифра увеличится до 20-25 тысяч. Всего с июня по октябрь в Анталью могут прибыть четыре миллиона путешественников из России.