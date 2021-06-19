МИД: Азербайджан готов принять на освобожденных территориях миссию ЮНЕСКО

«В продолжение телефонного разговора президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле в последние месяцы между Азербайджаном и ЮНЕСКО был проведен ряд встреч в формате видеоконференций». Об этом сообщила журналистам начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

«В ходе последней встречи, состоявшейся 21 июня 2021 года, азербайджанская сторона еще раз подчеркнула готовность принять миссию ЮНЕСКО и призвала организацию ускорить этот процесс. В частности, были проведены обсуждения по поводу визита миссии ЮНЕСКО в освобожденные от оккупации Агдамский и Физулинский районы и город Шуша.

Кроме того, хочу отметить, что в результате обсуждений, проведенных между азербайджанской стороной и Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев, была достигнута договоренность о реализации миссии комиссариата по делам беженцев на территории Азербайджана, затронутых конфликтом. Азербайджан полностью готов принять и миссию Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. В настоящее время мы ожидаем ответа от обеих организаций для завершения работы, связанной с визитом», - отметила Л.Абдуллаева.