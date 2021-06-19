Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, целью учений, проводимых с участием боевых кораблей, судов обеспечения и морских пехотинцев, является защита энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря и проведение соединениями ВМС совместных боевых операций.

В ходе учений, проводимых в два этапа, будут усовершенствованы навыки командиров и штабов по организации боевой деятельности и управлению силами в бою. На первом этапе учений корабли и катера будут подготовлены к бою и походу, уничтожат средства надводной атаки и плавающие мины условного противника, а также организуют универсальную оборону, стоя на якоре в обозначенном районе. На втором этапе учений предусмотрено выполнение боевых задач по пресечению террористическо-диверсионной деятельности в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также оказание помощи кораблю, потерпевшему бедствие.

Отметим, что на учения были приглашены представители СМИ в целях более подробного информирования общественности о ходе учений.

Учения продлятся до 23 июня.