Кочарян: Блок «Армения» не решил, будет ли брать мандаты

По его словам, сейчас много обсуждений по поводу мандатов – брать их или нет.

В блоке «Армения» Роберта Кочаряна заявили, что пока нет окончательного решения о том, брать ли депутатские мандаты по итогам выборов в Армении, сообщают армянские СМИ.

«Мы еще не имеем окончательного решения в блоке по этому поводу», - сказал Кочарян, отметив, что предвыборные штабы собирают материалы о нарушениях для обращения в КС.

По его словам, результаты были неожиданными для них и, скорее всего, для многих других. Опросы показывали другую картину.

«Мы предполагаем, что были массовые нарушения, мы видели очевидное применение административного ресурса, и поэтому мы обратимся в КС. Сейчас со стороны наших штабов собираются все эти материалы. И, скорее всего, в течение нескольких дней мы лучше поймем, о каком объеме идет речь», - сказал Кочарян.

Он выразил уверенность, что мандат, полученный властями, не является мандатом доверия к ним. Кочарян отметил, что их встречи с избирателями были многочисленнее и с «большей энергетикой».

Вместе с тем он привел слова своего соратника, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, о том, что «надо сохранять и укреплять занятые рубежи».