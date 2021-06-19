В Масаллы задержан наркоторговец фото
Жителя Агджабеди задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqin.az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Масаллинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан И.Чобанов. В ходе досмотра у него был обнаружен 1 кг 175 г героина.
По данному факту проводится расследование.