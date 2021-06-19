В России разрабатывают программу вживления чипов в мозг человека

Документ, в котором представлено содержание программы, был разработан Российской академией наук (РАН) и МГУ, еще в марте его одобрил президент Владимир Путин, пишет газета. Проработкой программы займутся премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.

В России разрабатывают новую федеральную программу, которая позволит людям с помощью вживленных в мозг микрокомпьютеров управлять внешними устройствами и получать от них информацию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на содержание программы. Для ее разработки при Минобрнауки РФ создана специальная рабочая группа. Программа носит название «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» и рассчитана на период до 2029 года.

На программу планируется выделить 54 млрд руб. Предполагается, что средства поступят из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».

В Минобрнауки «Коммерсанту» сообщили, что проект находится в стадии начальной проработки.

В рамках программы ученые будут исследовать и развивать технологии нейроинтерфейсов, при которых можно управлять внешними устройствами, например компьютером или экзоскелетом, напрямую, посылая электрические сигналы мозга, которые трансформируются в команды управления.

Программа также предполагает создание интерфейсов для управления сложными системами, например, самолетами, АЭС, автомобилями, как непосредственно, так и удаленно, «по принципу дистанционного присутствия, аватара», говорится в проекте. Помимо этого, ученые намерены создать технологии, которые смогут самостоятельно формировать цели, оценивать ситуацию, прогнозировать развитие и принимать решения.

Директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов уточнил, что интерфейсы, встроенные прямо в мозг человека, являются наиболее передовыми технологиями. Они позволяют направлять данные непосредственно в мозг человека. «Например, мы разрабатываем решение, которое будет вживляться в головной мозг незрячих пациентов и транслировать видеосигнал в зону зрительной коры. Сейчас тестируем компоненты системы на животных. В будущем подобный нейроимплант поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов», — рассказал он.