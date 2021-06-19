Коронавирус в Израиле: 100 зараженных за сутки

Утром во вторник, 22 июня, Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 840032 (+92 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 434 (+76) человек. 6428 (+1) заболевших COVID-19 умерли. 833170 (+25) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 49 044 теста. В 0,3% случаев выявлялся коронавирус. 50 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 25 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 19 из них в критическом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,55. Почти все населенные пункты имеют статус "зеленых".