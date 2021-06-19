Специалист Минздрава: пандемия оказала негативное влияние на психическое здоровье людей

- Какое влияние оказывает пандемия COVID-19 на психологию людей?

- Естественно, пандемия COVID-19 оказала крайне негативное влияние на психическое здоровье людей. Это негативное влияние в одних случаях было прямым, например, у людей, потерявших близких или тяжело перенесших COVID-19. В других случаях оно было опосредованным вследствие экономических и социальных проблем, а также изменений привычного образа жизни у огромного числа людей. Многие из этих психологических последствий будут наблюдаться в течение длительного времени после окончания пандемии. Например, во время беседы с учителями большинство из них отмечали ухудшение успеваемости и отношения к учебе у учеников после перехода на онлайн-обучение. Сюда также можно отнести закрытие на полтора года кружков, курсов, спортивных секций, что, в свою очередь, может иметь долговременные психологические последствия. В принципе, о негативном психологическом влиянии написано достаточно много. Поэтому, как парадоксально это ни звучит, я бы хотел отметить несколько положительных аспектов. Во-первых, у многих людей произошло изменение системы ценностей. В частности, возросло значение семейных и дружеских отношений и одновременно уменьшилось поведение, связанное с бездумным потреблением и выставлением напоказ. Во-вторых, в психологии людей большую приоритетность приобрели вопросы, не связанные со здоровьем и образованием. Наконец, возросли психологические ресурсы общества и информированность людей об инфекционных болезнях, необходимости соблюдения гигиенических норм. Если помните, вначале было много совершенно нелепых предрассудков о COVID-19, многие вообще не верили в пандемию. Сейчас практически все стали «экспертами» в этих вопросах.

- Какие психологические проблемы чаще всего вызывает пандемия COVID-19?

- Разные группы населения испытывают различные психологические проблемы. Например, у родственников людей, умерших от COVID-19, часто отмечается длительная депрессия. У людей, тяжело перенесших COVID-19, может развиться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). У многих врачей и медицинских сотрудников, работавших в тяжелых условиях ковидных больниц, мы могли наблюдать «синдром профессионального выгорания». У больных тяжелыми физическими болезнями и пожилых людей часто появляются тревожно-фобические расстройства. У людей с психическими расстройствами может быть утяжеление симптомов. У людей, оставшихся без работы и длительное время находившихся на карантине, чаще всего возникает расстройство адаптации. Несколько дней назад я участвовал в видеоконференции Всемирной организации здравоохранения по проблемам психического здоровья в период пандемии. На этой конференции был принят «Европейский план действий по преодолению влияния пандемии на психическое здоровье на 2021-2025-е годы».

- Одним из факторов, сильно влияющих на психологическое состояние и вызывающих панику у людей, является потеря запаха и вкуса. Что следует делать в этом случае?

- Действительно, потеря обоняния и вкуса (аносмия) является чаще всего упоминаемым в СМИ признаком COVID-19, и поэтому его появление вызывает панику у людей. Но если подойти критично к этому вопросу, то мы можем заметить, что в подавляющем большинстве случаев эти симптомы проходят, запах и вкус полностью восстанавливаются. В принципе, это достаточно «безобидные» симптомы по сравнению со снижением сатурации или цитокиновым «штормом». Наконец, нарушение обоняния и вкуса характерно для многих простудных заболеваний. Также следует помнить, что состояние паники никак не способствует восстановлению вкуса и запаха, а только усугубляет течение COVID-19. Поэтому, вместо того чтобы паниковать, нужно незамедлительно пройти обследование и, при необходимости, получить лечение.

- Вакцинация от COVID-19 у некоторых людей вызывает страх. Как с этим бороться?

- Честно сказать, я до сих пор не могу понять, почему люди боятся вакцинации. Во-первых, каждый ребенок до трех лет уже получает как минимум семь вакцин от разных болезней. Благодаря этому в мире практически исчезла оспа, дифтерия, снизилась заболеваемость туберкулезом, полиомиелитом, коклюшем, корью. Во-вторых, риск каких-либо осложнений от вакцинации в разы ниже вероятности заболеть тяжелой формой COVID-19. Кроме того, только приобретение коллективного иммунитета способно преодолеть пандемию. Коллективный иммунитет может формироваться, либо если большинство людей переболеют COVID-19, либо если они пройдут вакцинацию. Второй вариант, несомненно, более предпочтителен. Я не сторонник ограничительных мер, но считаю, что в этом вопросе должна быть проявлена принципиальность. Если человек хочет жить полноценной жизнью, нормально учиться или работать, посещать общественные мероприятия, заниматься спортом, то должен проявить гражданскую ответственность и вакцинироваться. Конечно, вакцинация от коронавируса в Азербайджане осуществляется на добровольной основе и остается личным выбором каждого. Однако, если он отказывается от вакцинации, ему следует оставаться дома и избегать риска заражения себя или окружающих.