Кочарян о причинах поражения на выборах: "Это была последняя пуля революции"

Блок "Армения" за короткое время кампании не успел провести достаточно встреч в селах страны. Об этом на пресс-конференции заявил кандидат в премьер-министры от блока, второй президент Армении Роберт Кочарян, пишут армянские СМИ.

"Кампания была очень короткой, мы не успели очень многое, и особенно в сельской местности у нас было довольно мало встреч. И, если вы заметили, власти зафиксировали достаточно большие результаты именно в селах. Люди, наверное, в последний момент определились и ушли, проголосовали за власть", - сказал он.

Комментируя вопрос мандата доверия действующим властям, Кочарян отметил, что в нем большую роль сыграл фактор возвращения бывших властей, так как в выборах приняли участие все бывшие президенты Армении.

"Мы так и не смогли сломить это обстоятельство. Наверное, это была последняя пуля революции", - сказал Кочарян.

По его словам, у него со вчерашнего митинга Пашиняна не сложилось впечатление, что что-то в их риторике и действиях поменяется.

"Если власти продолжат действовать так, как они действовали до этого, запугивая других репрессиями и вендеттами, мы очень скоро встанем перед новыми внеочередными выборами", - заметил Кочарян.