- Как можно объяснить то, что население Армении все-таки выбрало в руководители человека, проигравшего войну?

- Избрание Никола Пашиняна говорит о том, что армянское общество выступает за достижение мира в регионе, реформы и продвижение Армении в западном векторе, развитие демократии и регионального сотрудничества. Этот выбор был очевиден уже в ходе 44-дневной войны. Даже поражение в этой войне не смогло отвратить электорат от Пашиняна. Его рейтинг сохранился, несмотря на трагическое для армянского общества событие. После окончания войны и даже незадолго его рейтинг упал до 32%-33%, но затем вновь повысился до 54%. Это означает, что за последние месяцы армяне переосмыслили произошедшее и еще больше укрепились во мнении, что Пашинян именно тот человек, который им нужен для дальнейшего продвижения реформ. И Роберт Кочарян, который представляет бывшую власть, старые силы, несмотря на все попытки завоевать электорат, провалился на голосовании. У него нет серьезной поддержки, и его ожидают очень плохие времена.

- Однако блок Кочаряна все же попал в парламент. Смогут ли теперь его соратники в законодательном органе страны блокировать решения правительства, провоцируя новый кризис власти в Армении?

- У Пашиняна большинство в парламенте, и при принятии решений ему не надо с кем-то консолидироваться, создавать коалицию и др. Имея подавляющее большинство, он будет сам формировать правительство и сам принимать решения. Его противники в парламенте могут сколь угодно с ним полемизировать, но помешать действовать по своему усмотрению они не в состоянии. К примеру, депутаты от партии Кочаряна не смогут заблокировать решение Армении заключить мирное соглашение по карабахскому конфликту.

Не стоит забывать и то, что над Кочаряном еще висит уголовное дело. Когда Пашиняна обвиняли в недостаточном обеспечении армии, он напомнил, что за время его правления вооруженные силы получили 75% всего, что на сегодня имеют. И с Кочаряна спросят: куда делись средства и финансы, которые много лет выделялись армии в период его президентства. Расследование результатов войны, причин поражения непременно выведет следствие на Кочаряна и его окружение. Будут возбуждены новые уголовное дела в отношении тех, кто почти 30 лет управлял страной и привел армию в плачевное состояние. А Пашинян принял ее в том виде, в каком оставил Кочарян. Думаю, что Кочарян очень скоро вернется в тюрьму, и тогда одна часть его сторонников перебежит к Пашиняну, а другая займет аморфную, наблюдательную позицию, не доставляя Пашиняну никаких проблем.

- Кочарян во время предвыборной кампании старался акцентировать внимание на том, что он близкий друг Москвы. И именно за него, брызгая слюной, агитировали армяно-российские «идеологи» Кургинян, Мигранян, Багдасаров и др. Означает ли теперь поражение Кочаряна ослабление фактора России в Армении?

- Российский фактор по-прежнему играет важную роль в Армении. Но вопрос в том, на кого делала ставку Россия. В ходе 44-дневной войны ситуацию в определенные моменты была критической для Пашиняна. И только поддержка Путина помогла ему удержаться. Москва не пыталась свалить на Пашиняна ответственность за поражение, сместить или настроить армянское общество против него. Напротив, Путин делал определенные реверансы в его сторону, дав понять армянскому обществу, что Москву устраивает работа с ним и его командой. И это несмотря на то, что Пашиняна упорно называли прозападным политиком, Москва в эти выборы особо не вмешивалась.

Более того, насколько известно из российских политических кругов, в Кремле решение Кочаряна избираться было воспринято негативно. В Москве не одобряли его борьбу за власть, и потому он не получил ожидаемой им поддержки. А обосновавшиеся в Москве Мигранян, Кургинян, Гукасян и другие не определяют политический выбор России. Тот результат, который получился по итогам выборов, был ожидаем. Кстати, США и Франция тоже поддержали Пашиняна, так что он получил одобрение практически от всех заинтересованных геополитических сил.

Отношение населения к Кочаряну оказалось негативным еще и потому, что Пашинян, который пришел к власти в 2016 году, сразу начал борьбу с коррупцией, создавал условия для бизнеса, местного развития. По крайней мере за прошедшие два годы за ним нет каких-то действий, говорящих о его вовлеченности в коррупцию. Он продемонстрировал верность постулату, который объявил перед тем, как занять пост премьера. Поэтому население связывает существующие социально-экономические проблемы с кланом Кочаряна-Саргсяна. Вообще в Армении отношение к «карабахским ребятам» давно, мягко говоря, критичное. Там считают, что именно карабахский клан завел страну в состояние вечной вражды, войны и все беды страны связаны с ними. Вторая карабахская война показала, что основоположники карабахской трагедии, которые были активными сторонниками конфликта с Азербайджаном, сами воевать и умирать на карабахском фронте не пошли, да и детей своих от этого оградили.

И вообще армянское общество устало от всего этого - блокады, политической неопределенности, нищеты. Армяне хотят выбраться из этого заколдованного круга, и такой шанс они видят в Пашиняне. И связывать свое будущее с Кочаряном мало кто хочет, потому что это откат в прошлое. А назад они не хотят. Понятно, что движение в будущее проходит через мирное соглашение с Азербайджаном, Турцией, создание мирного Южного Кавказа, «платформу шести», словом, через все то, что предлагают Эрдоган и Алиев. Естественно, что в таком будущем нет места Кочаряну - Саргсяну.

- Придаст ли победа Пашиняна динамику реализации пунктов трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года?

- Динамика будет уже в подготовке большого мирного соглашения по Карабахскому конфликту, над которым работают страны-сопредседатели МГ ОБСЕ вместе со странами-участниками конфликта. Сейчас на повестке дня мирное соглашение по Карабаху под эгидой ОБСЕ, согласно которому Армения начнет строить новые отношения с соседними государствами. И избрание Пашиняна означает, что армянское общество хочет, чтобы все это произошло как можно скорее. В любом случае мирное соглашение скоро будет заключено. Что касается предусмотренных в трехстороннем соглашении пунктов об открытии границ, коридоров, то это, безусловно, еще более ускорит процесс принятия решений в пользу заключения мирного договора.

- Много лет все мысли и помыслы в Армении вращались вокруг идеи «миацума», а потом зациклились на «самоопределении народов». Что сейчас происходит с этой идеологической базой?

- Все это сейчас, в нынешних условиях, потеряло актуальность. Обратите внимание, во время 44-дневной войны армянское общество не стремилось защищать ни миацум, ни самоопределение. Да, были какие-то отдельные группы добровольцев, которые отправились на фронт, но в целом армянское общество желало, чтобы 30-летнее угнетающее состояние «ни войны - ни мира» уже как-то разрешилась. Население поняло, что наступает момент развязки и просто пережидало, когда все закончится. Идеология, рожденная на заре конфликта, работала до 27 сентября 2020 года. А после поражения армянской армии миф о миацуме практически развеялся, и оказалось, что все эти годы данная идеология была бессмысленной и никому не нужной. Ее разрушительные результаты оказались намного хуже, чем до начала непосредственно конфликта. Поэтому армянское общество, в принципе, знало, что произойдет, и было готовы к этому. Повторюсь, уставшее население хотело одного - чтобы все это закончилось.