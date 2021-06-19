На бакинском пляже задержаны автохулиганы видео

Отдел информации

Задержаны молодые люди, нарушившие общественное спокойствие и правопорядок на пляже апшеронского посёлка Новханы. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

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Публикация от ypx.az (@patrul.az)

Согласно информации, на автомобилях ВАЗ-2121 «Нива» (госномер одного - 99-XB-012) молодые люди разъезжали по береговой линии, мешая спокойному отдыху людей.

Сотрудники Сумгаитского городского управления полиции оперативно задержали водителей «Нив» - жителя Сумгаита Нурлана Мирзалиева и жителя Апшеронского района Кянана Алиджанова.

Составленные в отношении них административные протоколы направлены на рассмотрение в Сумгаитский городской суд.