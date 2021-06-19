Аномально жаркая погода в Баку и на Апшеронском полуострове, душная погода в некоторые часы дня, преобладание юго-восточного ветра привели к продолжительному пыльному туману в стране. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Ожидается, что пыльный туман сохранится до конца недели в зависимости от погодных условий.

Согласно информации, полученной с автоматических станций, концентрация дисперсных частиц пыли в Баку была в 1,7 раза выше нормы, а оксида азота(4) - в 3,3 раза.