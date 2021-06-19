Спецслужбы Турции ликвидировали в Ираке особо опасного террориста фото
Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела успешную операцию по ликвидации особо опасного террориста РКК Улаша Догана, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, передает Anadolu.
По сообщению источников в структурах безопасности Турции, операция проведена 13 июня в городе Сулеймания на севере Ирака.
Улаш Доган разыскивался за причастность к многочисленным террористическим терактам в Турции, Сирии и Ираке.