Назван главный симптом коронавируса у привитых

Чихание является главным симптомом при коронавирусе у вакцинировавшихся пациентов. Об этом сообщает издание Express.

По данным посвященного коронавирусу исследования ZOE COVID Symptom Study, частое чихание может быть симптомом COVID-19. Названный признак часто проявляется у пациентов, которые ранее вакцинировались и впоследствии все же заразились.

Обычно чихание не является явным признаком COVID-19, оно даже не входит в число самых распространенных симптомов. К последним относят высокую температуру, озноб, постоянный кашель, потерю обоняния, головную боль, одышку, боли в груди, проблемы с кишечником и прочее. При этом чихание чрезвычайно распространено в теплое время года и чаще является симптомом аллергии.

Специалисты объяснили, что частое чихание без объяснения причин после вакцинации может быть признаком COVID-19. При появлении данного признака у привитых пациентов врачи рекомендовали оставаться дома и сделать тест на коронавирус.