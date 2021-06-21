Около 700 участникам Отечественной войны назначена инвалидность

Продолжается работа по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне. На сегодняшний день около 700 участников войны получили инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, после оформления документов участников войны, ввода их в электронную систему и предоставления справок из военно-врачебных комиссий Агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации оценивает их инвалидность.

После установления инвалидности им выплачивается единовременная страховая выплата, президентские пенсии, ежемесячная пенсия по инвалидности или пособия также назначаются в электронном порядке.