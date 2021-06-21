Синоптики о погоде на завтра: 39-градусная жара

Спрогнозированная синоптиками жара сохранится в Баку и регионах Азербайджана в среду, 23 июня, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Так, в Баку и на Апшероне в течение всего дня будет солнечно, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Ночью температура воздуха на полуострове составит 20-24, днем 34-39 градусов выше нуля, в Баку ночью 22-24, днем 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 50-60%, днем 35-40%.

На пляжах Апшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса, в Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихе - 24-25 градусов.

В регионах Азербайджана день в основном пройдет без осадков, однако утром в горах местами возможны кратковременные ливни. Утром в горах местами опустится туман, ветер восточный. Ночью температура воздуха составит 19-24 градуса тепла, днем 36-41, в горах ночью 14-19 градусов выше нуля, днем 26-31 градус тепла.

В течение недели в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается жаркая погода, периодически будут наблюдаться застойные погодные условия, ожидаются слабый ветер и высокая температура воздуха, что в целом может вызвать чувство дискомфорта у большинства людей.