«Жоховурд»: 78 тысяч граждан покинули Армению только в этом году

«По итогам января-мая текущего года 78 002 пассажира покинули Армению самолетом и не вернулись». Об этом пишет ереванское издание «Жоховурд».

Как сообщили изданию в Комитете гражданской авиации, в январе-мае из аэропорта «Звартноц» вылетели 293 754 человека, а прибыло 232 518 пассажиров.

Из аэропорта «Ширак» за первые пять месяцев текущего года вылетели 30 975 человек, вернулись 14 209 пассажиров.

«Часть невернувшихся — эмигранты, но, с другой стороны, известно, что уезжающие в Россию граждане Армении в основном предпочитают наземный путь из-за дешевизны билетов.

Наземный маршрут по-прежнему закрыт из-за коронавируса, и если он откроется, этот показатель увеличится в несколько раз. Кстати, в одной из компаний по пассажироперевозкам газете «Жоховурд» сообщили, что для граждан Армении сухопутный путь в Россию может быть открыт с 1 июля», - говорится в сообщении.