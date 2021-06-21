Как сообщила глава Управления образования города Сумгаит Арзу Ализаде, каждая школа могла сама спланировать формат проведения занятий, поэтому все зависело от креативности школьного коллектива: «Поначалу некоторые родители скептически отнеслись к данной инициативе Минобразования, кто-то записал в «Летнюю школу» всего одного ребенка из семьи, кто-то вовсе не записал. Однако, увидев, как проходят занятия после начала проекта, к нам стало поступать большое количество звонков с просьбой разрешить незарегистрированным ученикам посещать уроки. Поэтому я уверена, что на следующий год желающих будет гораздо больше».

21 июня в рамках «Летней школы» Минобразования организовало медиатур в школы №9 и № 25 города Сумгаит. Несмотря на то, что «Летняя школа» в этом году в общеобразовательных учебных заведениях была организована впервые, занятия проводились очень интересно и интерактивно.

Напомним, в этом году для участия в «Летней школе» в министерство обратилось 177 935 учеников.

Войдя во двор школы №9, мы увидели небольшие столики, за которыми сидели ученики, занимающиеся живописью. В тени под деревьями на ковриках расположились другие школьники, которые готовили поделки, решали задачи. В другой части школьного двора ученики занимались спортом, некоторые из них под руководством учителя выполняли определенные упражнения, другие играли с мячом.

По словам учителей школы, плюс этих занятий в том, что уроки проходят интерактивно, большой акцент делается на практические занятия. Ученики тут развиваются как умственно, так и физически. Так ученики лучше запоминают пройденный материал и учатся с энтузиазмом. К примеру, на уроке биологии школьники на свежем воздухе изучают растения, на уроке истории – ставят театральные сценки из эпизодов исторических событий.

Как отметили сами ученики, им очень нравится такая форма обучения. Также они счастливы, что могут проводить время со своими друзьями и одноклассниками.

По инициативе Минобразования для учеников «Летней школы» проводятся и мастер-классы с целью их мотивации и профориентации. Для учащихся сумгаитских школ мастер-классы провели победитель 31-й Международной олимпиады по биологии Матин Мурадли, основатель и директор компании Buglance, молодой предприниматель Тогрул Самед, которые поделились со школьниками своими историями успеха.

Помимо того, что ученики проводят летние каникулы с пользой, они также занимаются по таким дисциплинам, как азербайджанский (русский) язык, математика, английский язык. Также проводятся занятия по проектам STEM и «Цифровые навыки».

Занятия завершатся 30 июня.