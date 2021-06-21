В Грузии отменяют ковидные ограничения

В Грузии с сегодняшнего дня отменяется ношение масок на открытом воздухе, а с 1 июля ликвидируется комендантский час, сообщает Sputnik Грузия.

"С сегодняшнего дня ношение масок на открытом пространстве не является обязательным. Снятие ограничения не распространяется на транспорт и закрытые помещения. С 1 июля будет отменено ограничение на передвижение", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

Глава правительства также сообщил, что через две недели в Грузию доставят миллион доз вакцин и в стране начнется активная фаза вакцинации.

Ограничения по ресторанам и кафе в Грузии сохраняются. С 1 июля объекты общепита смогут принимать посетителей только до 00:00.