Утвержден бизнес-план более 500 человек по проекту «Создание инклюзивных и достойных рабочих мест для социально уязвимых групп населения», совместно реализуемому Министерством труда и социальной защиты населения и Программой развития ООН (ПРООН). Ведется работа по обеспечению этих лиц активами для создания устойчивого бизнеса.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и резидент-представитель ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти обсудили состояние реализации совместных проектов, подчеркнув, что этот проект является важной поддержкой эффективной занятости уязвимых групп.

Министр отметил важность тренингов, организованных по проекту развития инноваций и занятости в Азербайджане на основе методологии «Платформа развития профессионализма и инноваций» (PROGRO), для повышения возможностей интеграции молодежи на рынок труда. Он отметил, что подавляющее большинство молодых людей, принимающих участие в тренингах по проекту, осуществляемому министерством, ПРООН и USAID, получили современные навыки и были обеспечены работой.

Было отмечено, что курсы, организованные по «Инициативе восстановления рабочей силы» в рамках сотрудничества с Coursera, ведущей в мире системой онлайн-обучения, направлены на повышение знаний и навыков, необходимых для выхода на рынок труда.

С.Бабаев и А.Фракассетти обсудили текущее состояние и предстоящую работу по обоим проектам, а также по компонентам совместного проекта, направленного на обеспечение прав и благополучия женщин-инвалидов и ветеранов войны.