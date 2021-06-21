Записал Джейхун Наджафов, собкор 14:54

Новоизбранный президент Ирана Ибрагим Раиси на своей первой пресс-конференции пообещал бороться с бесхозяйственностью, улучшить административную систему, жестко отстаивать интересы Ирана во взаимоотношениях с Западом и продолжить развивать ракетную программу. Оценивая будущую политику Ирана при ультраконсервативном, как полагают в мире, президенте Раиси, известный иранский историк и политолог Ширин Хантер в интервью haqqin.az заявила, однако, что каких-то кардинальных изменений в Иране не произойдет.

«Отчасти потому, что ключевые внутренние и внешнеполитические вопросы решает не президент, а другие силы, такие как верховное духовное руководство и КСИР. Именно они оказывают реальное влияние на иранскую политику. Так что не предвидится никаких послаблений в культурной сфере, а может, даже будет предпринято некоторое ограничение многолюдных мероприятий - концертов, вечеринок и т.д. в закрытом пространстве. Однако я не ожидаю, что правила социального поведения будут сильно ужесточаться. Режим знает, что чрезмерные ограничения для него опасны», - считает Хантер. Основная проблема Раиси, по ее мнению, будет заключаться в попытках оживить экономику Ирана после многих лет санкций и последствий пандемии. Скорее всего, он продолжит так называемую экономику сопротивления, сосредоточив внимание на максимальном использовании собственных ресурсов страны. И если новый президент сможет претворить в жизнь обещанное им улучшение системы государственного управления, то использование ресурсов может дать какие-то положительные плоды. Однако рано или поздно Раиси поймет, что есть пределы тому, что можно сделать, сосредоточив внимание только на внутренних ресурсах, и что для оздоровления социально-экономического положения страны Иран должен восстановить отношения с Западом. А вот на Россию, считает политолог, надеяться не следует – «она мало что сделала для помощи Ирану и вряд что-то сделает в будущем». Долгосрочное соглашение с Китаем представляется ей более перспективным, однако Хантер опасается, что без улучшения американо-иранских отношений Пекин не захочет вкладывать слишком много денег в ИРИ.