Хаменеи благожелателен к Баку, а Раиси настроен на развитие отношений Ширин Хантер о будущем ирано-азербайджанского взаимодействия
Новоизбранный президент Ирана Ибрагим Раиси на своей первой пресс-конференции пообещал бороться с бесхозяйственностью, улучшить административную систему, жестко отстаивать интересы Ирана во взаимоотношениях с Западом и продолжить развивать ракетную программу.
Оценивая будущую политику Ирана при ультраконсервативном, как полагают в мире, президенте Раиси, известный иранский историк и политолог Ширин Хантер в интервью haqqin.az заявила, однако, что каких-то кардинальных изменений в Иране не произойдет.
«Отчасти потому, что ключевые внутренние и внешнеполитические вопросы решает не президент, а другие силы, такие как верховное духовное руководство и КСИР. Именно они оказывают реальное влияние на иранскую политику. Так что не предвидится никаких послаблений в культурной сфере, а может, даже будет предпринято некоторое ограничение многолюдных мероприятий - концертов, вечеринок и т.д. в закрытом пространстве. Однако я не ожидаю, что правила социального поведения будут сильно ужесточаться. Режим знает, что чрезмерные ограничения для него опасны», - считает Хантер.
Основная проблема Раиси, по ее мнению, будет заключаться в попытках оживить экономику Ирана после многих лет санкций и последствий пандемии. Скорее всего, он продолжит так называемую экономику сопротивления, сосредоточив внимание на максимальном использовании собственных ресурсов страны. И если новый президент сможет претворить в жизнь обещанное им улучшение системы государственного управления, то использование ресурсов может дать какие-то положительные плоды. Однако рано или поздно Раиси поймет, что есть пределы тому, что можно сделать, сосредоточив внимание только на внутренних ресурсах, и что для оздоровления социально-экономического положения страны Иран должен восстановить отношения с Западом.
А вот на Россию, считает политолог, надеяться не следует – «она мало что сделала для помощи Ирану и вряд что-то сделает в будущем». Долгосрочное соглашение с Китаем представляется ей более перспективным, однако Хантер опасается, что без улучшения американо-иранских отношений Пекин не захочет вкладывать слишком много денег в ИРИ.
«Так что главный вопрос сегодня - сможет ли Раиси сделать этот трудный выбор во внешнеполитической сфере и поддержит ли его Хаменеи», - убеждена она.
Политолог подчеркивает, что в Иране президенты не решают важных внутренних и международных вопросов. Такие решения принимает только верховный лидер. Роухани, например, хотел улучшить отношения с Европой и США, но поскольку Рахбар не хотел этого, то он, так же как и другой президент-реформатор - Хатами, не посмел двигаться в этом направлении.
«Поэтому во внешнеполитической стратегии Ирана не так важно, кто будет президентом, - указывает Хантер. - Специфика этой страны такова, что основные внешнеполитические вопросы решает не глава исполнительной власти, а религиозный лидер. Так что если лидер решит, что надо улучшить отношения с Западом, то Раиси, несмотря на свои консервативные взгляды, именно так и поступит. Правда, здесь еще многое зависит от реакции Запада. Скажем, если бы Дональд Трамп не вышел из ядерной сделки, то отношения Ирана с Западом сегодня были бы более благоприятные».
Говоря об отношениях с соседними странами, эксперт отметила, что хорошие экономические и политические связи с ними в настоящее время являются устоявшимся ориентиром внешней политики Ирана. «Отношения с некоторыми южными соседями, такими как Саудовская Аравия и ОАЭ, часто бывают сложными. Но это вина не только Ирана. Думаю, Раиси продолжит усилия по снижению напряженности в отношениях с Саудовской Аравией, предполагая, что Эр-Рияд тоже хочет того же. Также Тегеран продолжит усилия по расширению экономических отношений со своим восточными соседями. Опять же при условии, что они тоже этого захотят», - предполагает эксперт.
В частности, по мнению Хантер, Иран всегда стремился к хорошим и плодотворным отношениям с Азербайджаном. «Были приливы и отливы в отношениях, а иногда региональные конфликты и вмешательство внешних государств осложняли отношения Тегерана и Баку», - считает она.
Раиси, уверена эксперт, будет поддерживать взаимовыгодные отношения с Баку, тем более что духовный лидер Хаменеи очень позитивно относится к Азербайджану.
«Словом, - резюмирует она, - если Баку продолжит позитивный подход к Ирану, не вижу причин, по которым отношения с Тегераном не могли бы положительно развиваться и при Раиси».