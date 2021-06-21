Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О культурной столице Азербайджана – городе Шуша». Текст закона опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно закону, на административной территории города Шуша создается государственный заповедник.

Документ также определяет основные направления государственной политики, которая нацелена на восстановление города, защиту культурных и исторических памятников, а также создание условий для туризма.

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев определить и утвердить границы охранной зоны Шушинского государственного заповедника, определить режим безопасности охранной зоны, утвердить порядок проведения мониторинга памятников на территории города Шуша.

Кабмин также в течение трех месяцев должен утвердить перечень запрещенных видов предпринимательской деятельности на территории города Шуша, а также подготовить и представить главе государства предложения по источникам финансирования Шушинского государственного заповедника.