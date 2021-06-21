Создано Управление государственного заповедника города Шуша распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О создании Управления государственного заповедника города Шуша».
Согласно указу, для управления заповедником создается публичное юридическое лицо «Управление государственного заповедника города Шуша» с уставным капиталом в 1 млн манатов.
50 процентов платы, полученной Управлением за предоставление в аренду госимущества, перечисляются в госбюджет, остальная часть остается в распоряжении Управления. Расходы на организацию и поддержание деятельности Управления финансируются из государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.
Руководство Управлением осуществляет Совет правления из трех человек: председатель и два его заместителя.