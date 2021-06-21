Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О создании Управления государственного заповедника города Шуша».

Согласно указу, для управления заповедником создается публичное юридическое лицо «Управление государственного заповедника города Шуша» с уставным капиталом в 1 млн манатов.

50 процентов платы, полученной Управлением за предоставление в аренду госимущества, перечисляются в госбюджет, остальная часть остается в распоряжении Управления. Расходы на организацию и поддержание деятельности Управления финансируются из государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.

Руководство Управлением осуществляет Совет правления из трех человек: председатель и два его заместителя.