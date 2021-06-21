Меркель: Это соглашение между Евросоюзом и Турцией имеет важное значение

Германия считает необходимым сохранить и дальше развивать соглашение с Турцией по беженцам. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Мы пока работаем над решениями [предстоящего] саммита [ЕС]. Я думаю, что это соглашение между ЕС и Турцией имеет важное значение, оно должно дальше развиваться», - сказала Меркель. «Я в этом убеждена», - добавила канцлер.