Власти Китая потребовали от банков жестче бороться с криптовалютами

Представители Народного банка Китая провели встречу с финансовыми институтами страны и платежными операторами с целью выяснить, как те выполняют требование о запрете на операции с криптовалютами. На встрече среди прочих присутствовали Китайский строительный банк, Промышленный и коммерческий банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Почтовый сберегательный банк Китая, Societe Generale, а также Alipay, сообщает «Коммерсант».

В своем сообщении Центробанк Китая отмечает, что банки, финансовые институты и платежные операторы должны не только предупреждать своих клиентов об опасностях торговли криптовалютами, но и сами не предоставлять продукты или услуги, связанные с цифровыми валютами, такие как открытие счетов, трейдинг, клиринг и другие.

Согласно пресс-релизу, участники встречи пообещали усилить контроль над операциями с криптовалютами. На фоне этой новости цены на криптовалюты заметно просели.