Гулиев подчеркнул успешное развитие отношений Азербайджана и Пакистана во всех областях, в том числе в сфере пограничной безопасности. Он также проинформировал членов пакистанской делегации об организации работы по охране государственной границы на освобожденных территориях, деятельности по созданию необходимой инфраструктуры.

Глава ГПС особо отметил поддержку, оказываемую Пакистаном справедливой борьбе Азербайджана по восстановлению территориальной целостности.

В свою очередь, Гамар Джавед Баджва сообщил, что пакистанская сторона готова поделиться своим опытом по созданию необходимой пограничной инфраструктуры, а также в сфере разминирования.

Стороны также обсудили вопросы совместной деятельности в сфере пограничной безопасности, организации взаимных встреч, обмена опытом по направлениям, представляющим взаимный интерес.