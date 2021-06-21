«Олимпиада – это пик мирового спорта, - говорит он. - Всем желаю завоевать медаль Игр. Спасибо всем за поддержку. Будем стараться оправдать ожидания. На нас лежит большая ответственность.

Сегодня в Национальном олимпийском комитете состоялась пресс-конференция сборной Азербайджана по каратэ, которая завоевала три лицензии на Олимпиаду в Токио.

Сейчас у нас три олимпийские лицензии. Их завоевали Рафаэль Агаев, Ирина Зарецкая и Фирдовси Фарзалиев. У такой страны, как Россия только одна лицензия, у Франции – две, у США – две. Не хочу много хвалить самих себя, но три лицензии – это большое достижение.

Когда меня спрашивают заграницей, откуда такие результаты, я всегда говорю, что нас поддерживает государство. И эту поддержку мы должны оправдать на Олимпиаде. Обещаю, что у нас будет олимпийская медаль. Какая именно – посмотрим. Постараемся взять золото. Это очень сложно, ведь в каратэ 200 стран. Надеюсь, что завоюем золото и не одно.

Рафаэль и Ирина завоевали лицензии заранее, а Фирдовси добыл путевку в Токио на квалификационном турнире в Париже. Во Франции мы в первую очередь рассчитывали на Асимана Гурбанлы, затем на Романа Гейдарова и только потом на Фирдовси. Но так получилось, что именно Фарзалиев завоевал лицензию. Поверьте, попасть на Игры ничуть не легче, чем взять там медаль».

Легенда мирового каратэ, 5-кратный чемпион мира Рафаэль Агаев осознает, что в первую очередь олимпийскую медаль будут ждать от него.

«От спортсмена, который постоянно завоевывает медали, на каждом соревновании ждут успехов, - говорит «Бриллиант» мирового каратэ. - Хотя на самом деле это сложно. На меня падает огромная ответственность. Я поеду в Токио не просто за медалью, а за золотом.

Готовлюсь к Играм в Стамбуле и Баку. В каждом весе будет по 10 спортсменов. Они образуют две группы по пять спортсменов. По два лучших спортсмена выйдут в полуфинал.

Остается все меньше времени. Каратэ впервые на Олимпиаде. Все думают, что это конец моей карьеры, что я постарел. Но Аллах знает, как будет все происходить.

Самые сложные соперники для меня – это японец и итальянец. С японцем у меня не очень получается, с итальянцем уже много лет встречаемся на татами. В целом нет слабых соперников, но и я – не подарок.

Надеюсь, что после Олимпиады вновь соберемся здесь с золотыми медалями».

Фирдовси Фарзалиев отметил, что ехал на квалификацию в Париж с огромным желанием присоединиться к Рафаэлю и Ирине.

«Я гордился тем, что два наших спортсмена уже завоевали лицензии. Очень хотел тоже завоевать билет в Японию. Это был очень тяжелый путь. Провел десять поединков за один день, 14 часов был в зале. И мне все же удалось достичь своей цели».

Ирина Зарецкая подчеркнула, что всю жизнь мечтала об Олимпиаде.

«Это самое большое соревнование, в котором мы могли бы участвовать. Нам повезло, что каратэ впервые будет на Олимпиаде. И именно нам выпало там участвовать.

Мы прошли огромный путь, чтобы завоевать лицензии. Федерация нас поддерживает, создает все условия. Будем стараться, чтобы вы гордились нами».

Главный тренер мужской сборной Азербайджана Гурбан Тагиев заявил, что верит, что всем трем нашим спортсменам удастся завоевать награды. «Но спорт непредсказуем», - подчеркнул наставник.

Главный тренер женской команды Денис Морозов сказал, что уже год они с Ириной Зарецкой целенаправленно готовятся к Токио.

«Когда мы начали выступать за Азербайджан, у нас были неплохие результаты. Но мы всегда улучшали их. Выиграли чемпионаты мира и Европы. В этом большая заслуга Федерации, которая нас ведет, помогает во всем. Каратэ стал олимпийским видом спорта, и мечта любого спортсмена участвовать и выигрывать там. Ирина отобралась на Олимпиаду досрочно, благодаря чему у нас появилась возможность спокойной готовиться к Играм, что мы и делаем. Все остальное отодвинули на второй план, все мысли связаны только с Олимпиадой. Надеюсь, что порадуем вас, привезем золото».