Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 16:10

Начиная с минувшей субботы крупнейшие города Бразилии охвачены массовыми митингами и демонстрациями протеста. Непосредственной причиной стал трагический рубеж: в крупнейшей стране Латинской Америки зарегистрировано 500 тысяч смертей от коронавируса. Мировым лидером по распространению COVID по-прежнему являются Соединенные Штаты, где умерли 600 тысяч человек. Однако население Бразилии — 213 миллионов человек, а это около двух третей от населения США. Более того, эпидемиологи Университета Сан-Паулу полагают, что число жертв пандемии в их стране 600 или даже 800 тысяч. И при стремительном распространении болезни Бразилия сможет зарегистрировать в конце лета уже миллионного умершего.

В минувшее воскресенье в стране было инфицировано свыше 100 тысяч человек, а умерли 2 тысячи — пятая часть мирового «урожая» коронавируса. Свыше 100 стран мира запретили бразильцам пересекать их границы, даже для транзитного перелета. Участники протестных акций, которые проходят в 62 из 65 штатов страны, считают главным виновником этой трагедии ультраправого президента Жаира Болсонару. В течение полутора лет с момента начала пандемии он демонстративно отрицал опасность COVID, называя его «обычным гриппом». Болсонару не носит маску, а за эти полтора года он 84 раз выступил на ралли и митингах своих сторонников с призывом не подвергаться панике и даже не думать о каком бы то ни было закрытии предприятий. Противники президента, а их большинство, убеждены, что трагической ошибкой стала крайне медленная реакция на приобретение американской вакцины Pfizer. Педро Халал, ведущий эпидемиолог Бразилии, убежден, что власти смогли бы спасти жизни по крайней мере 95 тысяч человек, если бы вакцина поступила вовремя. Сейчас Министерство здравоохранения сообщает о приобретении 84 миллионов доз вакцины, однако время уже упущено: в стране полностью прошли вакцинацию лишь 11 процентов населения (для сравнения: в США полностью вакцинированы 45 процентов граждан).

С упорством, достойным лучшего применения, Болсонару все это время пропагандировал гидроксихлорин, который применяется в основном для лечения малярии. Ведущие специалисты мира неоднократно убеждали отказаться от рекламы этого препарата, считая его совершенно бесполезным в борьбе с коронавирусом. В июне 2020 года Всемирная организация здравоохранения прекратила его тестирование после того, как убедилась, что его применение не приводит к сокращению смертей госпитализированных пациентов. Бразилец Болсонару во всех своих действиях копирует своего идола — Дональда Трампа. Сейчас вскрываются чудовищные данные о том, как предложил Трамп поступить с инфицированными американцами, находящимися за рубежом. «У нас есть какой-либо принадлежащий нам остров? - спросил он своих помощников, собравшихся в так называемой Ситуационной комнате Белого дома в феврале 2020 года. – А как насчет Гуантанамо?» (военная база США, где содержатся захваченные в Афганистане и Ираке исламисты - haqqin.az). Эти данные содержатся в только что вышедшей книге вашингтонских журналистов Ясина Авиталеба и Дамьяна Палетты «Кошмарный сценарий: подоплека ответа администрации Трампа на пандемию, который изменил историю». Отправить ни в чем не повинных американцев в тюрьму к террористам? Ну не президент, а просто сказка!