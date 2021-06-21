Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 22 июня принял резидента-координатора ООН Гулама Исагзаи в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране, сообщили haqqin. az в пресс-службе МИД.

Байрамов на встрече с удовлетворением отметил успешную работу Исагзаи в Азербайджане, вклад, внесенный им в развитие сотрудничества между ООН и нашей страной.

В свою очередь, резидент - координатор подчеркнул успешное сотрудничество ООН и Азербайджана, в том числе подписание нового плана взаимодействия.

Стороны также обсудили возможности и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН, структурами всемирной организации.

Говоря о ситуации на освобожденных территориях, глава МИД подчеркнул, что Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО и Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

Он также сообщил, что в настоящее время ожидается ответ от обеих структур.