Швеция, как не раз сообщал haqqin.az, отказалась в прошлом году от карантина, весьма легкомысленно подошла к распространению COVID-19 и, как следствие, получила мощный всплеск эпидемии по всей стране. В то время как в Европе в результате вакцинации и других превентивных мер снимаются ограничения, открываются кафе, рестораны, спортплощадки и фитнес-клубы, граждан Швеции, там, даже впуская к себе, вынуждают отсидеть двухнедельный карантин.

Некая фирма там делала поддельные ПЦР-тесты. Открывшие ее ушлые аферисты брали с человека почти 150 евро за тест, осуществляли отбор пробы, но не отправляли образец в лабораторию. В результате такой «хитрости» клиенты, (а это около 100 тысяч человек) получали фиктивную справку, что они здоровы. Понятно, что заветный документ очень важен для путешествий из страны в страну. По расчетам правоохранительных органов, мошенники «нагрели» простаков на сумму около 10 миллионов евро.

Шведская газета Aftonbladet сообщила, что офисы фирмы-авантюристки располагались в разных регионах страны. Клиника (!) работала 7 дней в неделю, предлагая тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР). На своей странице фирма гордилась тем, что у нее были десятки тысяч «довольных клиентов». А в реальности компания материал для анализов собирала, но в лабораторию не попадал ни один тест. Зато клиенты получали от нее фиктивно отрицательные результаты и справки об отсутствии COVID-19.

Еще на прошлой неделе к филиалам преступной организации стояли очереди, хотя офисы были уже закрыты. Полиция задержала шестерых мошенников, троих разыскивает.

По данным шведского издания, фирма существовала с прошлого года, предлагая услуги в социальных сетях. Сейчас оттуда исчезли следы ее существования.

Преступная схема наверняка привела к тому, что люди, доверившиеся авантюристам, получившие «отрицательные» тесты, могли оказаться без своевременной медпомощи. Источники в правительстве Швеции утверждают, что есть вероятность того, что были люди, путешествовавшие по миру, будучи зараженными коронавирусом.