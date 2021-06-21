ПО «Азеригаз» планомерно продолжает работы по газификации поселков, сел, новых жилых массивов и их расширяющихся частей по всей стране.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе объединения, в рамках проделанной работы завершены работы по газификации еще одного села. Голубым топливом обеспечены 222 индивидуальных жилых дома, расположенных в селе Гаджирустамли Имишлинского района. Для газификации населенного пункта на основе одноступенчатой системы проложены несущие, распределительные газопроводы через стальные трубы различного диаметра общей протяженностью 18 177 метров и полиэтиленовые длиной 2 146 метров.

В церемонии по случаю подачи природного газа в населенный пункт в условиях пандемии коронавируса (COVID-19) приняли участие представители ПО «Азеригаз» и Исполнительной власти Имишлинского района, а также жители села. Счетчики и индивидуальные регуляторы устанавливаются в каждом частном жилом доме.

Отметим, что первым в селе природный газ подали в жилой дом семьи шехида Отечественной войны Асима Расим оглу Аббасова. Таким образом, после окончания работ уровень газификации в Имишлинском районе составит 94,4%.