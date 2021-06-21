В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 111 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

Скончавшихся за минувшие сутки нет.

Всего в Азербайджане выявлено 335 568 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 329 710 человек благополучно прошли лечение, 4 963 пациента клиник скончались. Лечение 895 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 3 690 224 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 247 - за минувшие сутки.