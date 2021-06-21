В Азербайджане уже ввели более трех миллионов доз вакцины от коронавируса
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировано 42 843 человека, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Согласно сообщению, за день число получивших первую дозу вакцины составило 22 284, вторую дозу – 20 559 человек.
Общее число введенных доз вакцины по Азербайджану достигло 3 032 516, число привитых первой дозой вакцины составило 1 971 930, второй дозой – 1 060 586 человек.